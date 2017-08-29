В Техасе из-за урагана "Харви" в двух хранилищах произошли утечки нефти

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Два нефтехранилища в Техасе получили повреждения из-за урагана "Харви", произошла утечка топлива.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Одно хранилище объемом 150 тысяч баррелей в терминале компании Kinder Morgan опрокинулось из-за сильного дождя.

Объем вытекшего топлива неизвестен. Утечка была остановлена, поверхность вытекшего топлива была покрыта специальной пеной для предотвращения возгорания.

Другая утечка в пять баррелей нефти произошла в хранилище компании Karbuhn Oil после того, как в него ударила молния.