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    В Техасе из-за урагана "Харви" в двух хранилищах произошли утечки нефти

    Объем вытекшего топлива неизвестен

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Два нефтехранилища в Техасе получили повреждения из-за урагана "Харви", произошла утечка топлива.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Одно хранилище объемом 150 тысяч баррелей в терминале компании Kinder Morgan опрокинулось из-за сильного дождя.

    Объем вытекшего топлива неизвестен. Утечка была остановлена, поверхность вытекшего топлива была покрыта специальной пеной для предотвращения возгорания.

    Другая утечка в пять баррелей нефти произошла в хранилище компании Karbuhn Oil после того, как в него ударила молния.

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