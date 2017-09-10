В Техасе из-за урагана "Харви" массово гибнет скот

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Ураган "Харви" мог привести к гибели тысяч голов рогатого скота.

Как передает Report, об этом сообщили представители связанных с сельским хозяйством департаментов американского штата Техас.

Потеря такого количества животных может стоить владельцам различных ранчо потерь десятков миллионов долларов - учитывая, что хозяева домашнего скота в Техасе как правило отказываются от страховки своих стад из-за высокой стоимости ее обслуживания. Следовательно, большинство из них в случае потери животных не смогут рассчитывать на материальную компенсацию.

По словам уполномоченного по сельскому хозяйству в Техасе Сида Миллера, они находят крупный рогатый скот в низинах по пояс в воде, однако при попытках переместить их на сухую землю, многие погибают от истощения.