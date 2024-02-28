В Техасе из-за природных пожаров приостановил работу завод по сборке ядерных боеприпасов

Предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex, находящееся в штате Техас, приостановило свою работу из-за распространяющихся поблизости природных пожаров.

Предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex, находящееся в штате Техас, приостановило свою работу из-за распространяющихся поблизости природных пожаров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на странице компании в соцсети "X".

"Пожар возле Pantex не локализован", - сказано в заявлении. Как отмечается, сейчас происходит эвакуация персонала.

Ранее служба лесного хозяйства Техаса сообщила о природных пожарах в нескольких округах. Согласно ее данным, самый крупный из них зафиксирован в округе Хатчинсон. Информации о пострадавших не поступало.

Предприятие Pantex занимает участок площадью 65 кв. км и расположено в 27 км к северо-востоку от Амарилло. Оно находится в ведении Министерства энергетики США.