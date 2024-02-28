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В Техасе из-за природных пожаров приостановил работу завод по сборке ядерных боеприпасов

В Техасе из-за природных пожаров приостановил работу завод по сборке ядерных боеприпасов Предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex, находящееся в штате Техас, приостановило свою работу из-за распространяющихся поблизости природных пожаров.
Другие страны
28 февраля 2024 г. 09:06
В Техасе из-за природных пожаров приостановил работу завод по сборке ядерных боеприпасов

Предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex, находящееся в штате Техас, приостановило свою работу из-за распространяющихся поблизости природных пожаров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на странице компании в соцсети "X".

"Пожар возле Pantex не локализован", - сказано в заявлении. Как отмечается, сейчас происходит эвакуация персонала.

Ранее служба лесного хозяйства Техаса сообщила о природных пожарах в нескольких округах. Согласно ее данным, самый крупный из них зафиксирован в округе Хатчинсон. Информации о пострадавших не поступало.

Предприятие Pantex занимает участок площадью 65 кв. км и расположено в 27 км к северо-востоку от Амарилло. Оно находится в ведении Министерства энергетики США.

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Версия на английском языке Texas wildfires: nuclear weapons factory shuts down amid evacuations

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