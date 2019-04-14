​В Техасе два ребенка погибли в результате торнадо

По меньшей мере два ребенка погибли, около десятка человек пострадали в результате торнадо, который в субботу обрушился на небольшой город Франклин (штат Техас).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на власти.

Ранее информационная служба консультационной компании AccuWeather информировала, что несколько человек, включая двух детей, пострадали в результате разгула стихии.

Согласно информации агентства, двое пострадавших были доставлены в местную больницу, их жизни в данный момент ничего не угрожает. Остальным жертвам торнадо помощь была оказана на месте.

Крупный град выпал севернее города Сан-Антонио (штат Техас). Непогода привела к приостановке вылетов самолетов с аэродрома Лав города Даллас и из международного аэропорта Даллас - Форт-Уэрт. По данным Федерального авиационного управления США, задержки приема авиарейсов в аэропорту в среднем достигают четыре часа девять минут.