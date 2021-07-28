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В Техасе два человека погибли из-за утечки на нефтехимическом заводе

В Техасе два человека погибли из-за утечки на нефтехимическом заводе По меньшей мере два человека погибли, четверо пострадали в результате утечки опасного вещества на нефтехимическом заводе компании LyondellBasell в окрестностях Хьюстона (штат Техас).
Другие страны
28 июля 2021 г. 09:42
В Техасе два человека погибли из-за утечки на нефтехимическом заводе

По меньшей мере два человека погибли, четверо пострадали в результате утечки опасного вещества на нефтехимическом заводе компании LyondellBasell в окрестностях Хьюстона (штат Техас).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в среду.

"В нашем комплексе в [городе] Ла-Порт <...> произошла утечка этановой кислоты, - информировали в LyondellBasell. - Два человека получили смертельные ранения в результате инцидента. Четверо получили ожоги, их транспортируют для оказания медицинской помощи".

Как сообщает компания, утечка уже ликвидирована. Пробы воздуха показали, что местному населению ничего не угрожает.

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