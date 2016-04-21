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    ​В Техасе буря с градом разбила 110 тыс. автомобилей

    Общий ущерб достиг рекордного размера в 1,36 млрд. долларов

    Баку. 21 Апреля. REPORT.AZ/ В результате сильнейшей бури с градом американскому штату Техас нанесен рекордный ущерб в размере 1,36 млрд. долларов.

    Как передает Report, такие данные озвучили в Страховом совете Техаса.

    Стихийное бедствие разразилось на территории штата 12 апреля. Шквалистый ветер и град повредили свыше 110 тыс. автомобилей и нанесли урон тысячам жилых домов. Ущерб по этим категориям оценивается в 560 млн. долларов и 800 млн. долларов соответственно.

    "Буря нанесла главный удар по северо-западной части округа Бексар и северным предместьям города Сан-Антонио, – отмечается в заявлении. – Она сопровождалась осадками, градины имели характерную форму осколков камней с зазубринами".

    Общая сумма ущерба – 1,36 млрд. долларов – является рекордной для Техаса и превышает последствия бури 5 мая 1995 года в городе Форт-Уорт. Тогда размер ущерба составил 1,1 млрд. долларов. 

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