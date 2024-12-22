В Техасе автомобиль въехал в торговый центр, есть пострадавшие

В американском штате Техасе полиция нейтрализовала мужчину, который въехал на автомобиле в торговый центр, сбив несколько человек.
Как передает Report, об этом сообщает NBC News со ссылкой на официальные источники.
Черный пикап врезался в витрину магазина JC Penney в торговом центре Killeen, разбив стеклянные двери, и продолжил движение, активно наезжая на людей, сообщил сержант Департамента общественной безопасности штата Техас Брайан Вашко на пресс-конференции.
По словам Вашко, полиция открыла огонь и застрелила подозреваемого, а пятеро пострадавших были доставлены в местные больницы с травмами различной степени тяжести. Сообщений о смертельных исходах, кроме подозреваемого, не поступало. Вашко сообщил, что возраст пострадавших варьируется от 6 до 75 лет.
По факту ведется расследование.