О нас

В Техасе арестовали военного за попытку передачи РФ данных об американских Abrams

В Техасе арестовали военного за попытку передачи РФ данных об американских Abrams Американский военнослужащий был арестован в штате Техас при попытке передачи предназначавшейся России информации об особенностях эксплуатации танка M1 Abrams.
Другие страны
7 августа 2025 г. 03:22
В Техасе арестовали военного за попытку передачи РФ данных об американских Abrams

Американский военнослужащий был арестован в штате Техас при попытке передачи предназначавшейся России информации об особенностях эксплуатации танка M1 Abrams.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство юстиции Соединенных Штатов.

"Обвиняемый пытался передать России конфиденциальную информацию, имеющую отношение к национальной обороне и касающуюся эксплуатации M1A2 Abrams", - приводит пресс-служба ведомства слова помощника генпрокурора США по национальной безопасности Джона Айзенберга.

В июле, отмечается в релизе, арестованный передал "подробную документацию" об M1 Abrams и обсуждал передачу одного из "компонентов оборудования танка" лицу, которого он считал представителем "российского правительства". В конце июля 22-летний Тэйлор Ли принес обещанную деталь в указанное место, после чего был задержан.

Расследование проводит ФБР совместно с командованием контрразведки Армии США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi