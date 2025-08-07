В Техасе арестовали военного за попытку передачи РФ данных об американских Abrams

Американский военнослужащий был арестован в штате Техас при попытке передачи предназначавшейся России информации об особенностях эксплуатации танка M1 Abrams.

Американский военнослужащий был арестован в штате Техас при попытке передачи предназначавшейся России информации об особенностях эксплуатации танка M1 Abrams.

Как передает Report , об этом сообщило Министерство юстиции Соединенных Штатов.

"Обвиняемый пытался передать России конфиденциальную информацию, имеющую отношение к национальной обороне и касающуюся эксплуатации M1A2 Abrams", - приводит пресс-служба ведомства слова помощника генпрокурора США по национальной безопасности Джона Айзенберга.

В июле, отмечается в релизе, арестованный передал "подробную документацию" об M1 Abrams и обсуждал передачу одного из "компонентов оборудования танка" лицу, которого он считал представителем "российского правительства". В конце июля 22-летний Тэйлор Ли принес обещанную деталь в указанное место, после чего был задержан.

Расследование проводит ФБР совместно с командованием контрразведки Армии США.