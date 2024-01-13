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В Техасе американские военные взяли под контроль участок госграницы с Мексикой

В Техасе американские военные взяли под контроль участок госграницы с Мексикой Национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок границы между США и Мексикой.
Другие страны
13 января 2024 г. 05:12
В Техасе американские военные взяли под контроль участок госграницы с Мексикой

Национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок границы между США и Мексикой.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS.

По данным телеканала, противостояние произошло в приграничном городе Игл-Пасс. Именно в этот населенный пункт попадают нелегальные мигранты, пересекающие реку Рио-Гранде. Нацгвардия Техаса, развернутая губернатором-республиканцем Грегом Эбботом, взяла под контроль парк Шелби.

Отмечается, что техасские власти запретили катерам пограничников патрулировать район Игл-Пасс.

В связи со сложившейся ситуацией минюст США обратился в Верховный суд страны. В ведомстве заявили, что власти Техаса использовали нацгвардию, чтобы заблокировать доступ пограничникам и федеральной нацгвардии к примерно 2,5 мили (4 километра) границы с Мексикой.

Согласно законодательству США, пограничная служба несет юридическую ответственность за оформление мигрантов на территории страны и определяет, следует ли их задерживать, передавать другому ведомству, депортировать или впустить в страну до решения суда.

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