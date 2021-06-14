О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Техасе 29 человек пострадали в результате наезда гоночной машины на зрителей

В Техасе 29 человек пострадали в результате наезда гоночной машины на зрителей Гоночная машина въехала в толпу зрителей во время гонок в американском штате Техас (округ Эль-Пасо), в результате происшествия пострадали 29 человек.
Другие страны
14 июня 2021 г. 10:48
В Техасе 29 человек пострадали в результате наезда гоночной машины на зрителей

Гоночная машина въехала в толпу зрителей во время гонок в американском штате Техас (округ Эль-Пасо), в результате происшествия пострадали 29 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские источники, об этом сообщил телеканал KVIA ABC-7 News со ссылкой на офис шерифа.

Отмечается, что инцидент произошел в населенном пункте Фабенсе. По предварительным данным, восемь человек направили в больницы, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

В заявлении шерифа указано, что автомобиль по неизвестным причинам выехал за пределы трека и разрушил ограждение. Три другие машины также получили повреждения в результате аварии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

У депутата парламента Кыргызстана оказался фальшивый диплом об образовании
У депутата парламента Кыргызстана оказался фальшивый диплом об образовании
14 июня 2021 г. 10:51
Действующий председатель ОБСЕ посетит Украину
Действующий председатель ОБСЕ посетит Украину
14 июня 2021 г. 08:54
В Саудовской Аравии посещать торговые центры смогут только вакцинированные от COVID-19
В Саудовской Аравии посещать торговые центры смогут только вакцинированные от COVID-19
14 июня 2021 г. 08:29
В Колумбии зафиксировали наибольшее суточное число смертей пациентов с коронавирусом
В Колумбии зафиксировали наибольшее суточное число смертей пациентов с коронавирусом
14 июня 2021 г. 08:17
Власти Алжира отозвали аккредитацию канала France 24
Власти Алжира отозвали аккредитацию канала France 24
14 июня 2021 г. 07:53
НАТО примет на своем саммите новую концепцию кибербезопасности
НАТО примет на своем саммите новую концепцию кибербезопасности
14 июня 2021 г. 07:03
В Омане зарегистрировали антирекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19
В Омане зарегистрировали антирекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19
14 июня 2021 г. 04:52
В Мали при взрыве пострадали восемь миротворцев ООН
В Мали при взрыве пострадали восемь миротворцев ООН
14 июня 2021 г. 04:04
Национальная коалиционная партия победила на муниципальных выборах в Финляндии
Национальная коалиционная партия победила на муниципальных выборах в Финляндии
14 июня 2021 г. 03:03
Байден прибыл в Брюссель для участия в саммитах НАТО и ЕС
Байден прибыл в Брюссель для участия в саммитах НАТО и ЕС
14 июня 2021 г. 02:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi