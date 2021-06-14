В Техасе 29 человек пострадали в результате наезда гоночной машины на зрителей

Гоночная машина въехала в толпу зрителей во время гонок в американском штате Техас (округ Эль-Пасо), в результате происшествия пострадали 29 человек.

Гоночная машина въехала в толпу зрителей во время гонок в американском штате Техас (округ Эль-Пасо), в результате происшествия пострадали 29 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские источники, об этом сообщил телеканал KVIA ABC-7 News со ссылкой на офис шерифа.

Отмечается, что инцидент произошел в населенном пункте Фабенсе. По предварительным данным, восемь человек направили в больницы, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

В заявлении шерифа указано, что автомобиль по неизвестным причинам выехал за пределы трека и разрушил ограждение. Три другие машины также получили повреждения в результате аварии.