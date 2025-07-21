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В Тегеране состоится трехсторонняя встреча Ирана, Китая и России по ядерной программе

В Тегеране состоится трехсторонняя встреча Ирана, Китая и России по ядерной программе В Тегеране состоится трехсторонняя встреча Ирана, Китая и России по ядерной программе
Другие страны
21 июля 2025 г. 13:08
В Тегеране состоится трехсторонняя встреча Ирана, Китая и России по ядерной программе

Завтра, 22 июля в Тегеране пройдет трехсторонняя встреча представителей Ирана, России и Китая, в ходе которой будет обсуждаться ядерная программа Ирана.

Как передает Report, об этом сообщил представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

По его словам, внимание будет уделено в том числе угрозам "евротройки" активировать механизм snapback, подразумевающий возвращение санкций Совбеза ООН.

"Завтра в Тегеране состоится трехсторонняя встреча между Ираном, Китаем и Россией, одной из главных тем которой станет обсуждение ядерной проблемы, в частности вопроса о возвращении санкций", - сказал Багаи журналистам.

Отметим, что 25 июля в Стамбуле состоится новый раунд переговоров между Ираном и странами "евротройки" по вопросам урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Как уточнил Багаи, встреча пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел. Иран на переговорах будут представлять Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.

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Версия на азербайджанском языке Tehranda İran, Çin və Rusiya arasında nüvə proqramı ilə bağlı üçtərəfli görüş keçiriləcək

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