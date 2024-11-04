В Тегеране согласовали ответные меры на израильские удары

В Тегеране согласовали действия в ответ на недавние израильские удары по иранской территории.

В Тегеране согласовали действия в ответ на недавние израильские удары по иранской территории.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

"Мы рассмотрели все возможные сценарии и приняли решение по поводу того, каким будет наш ответ", - сказал он.

Министр заверил, что Иран использует все имеющиеся у него возможности, чтобы ответить за обстрел. "Наша реакция на израильскую агрессию будет решительной и убедительной", - заявил Багаи.

Ранее, 3 ноября заместитель командующего Корпуса стражей Исламской революции Али Фадави заявил, что иранская армия наверняка проведет операцию в ответ на недавние израильские удары по иранским военным объектам.

Он заверил, отвечая на вопрос журналиста, что такая операция состоится. "О ее деталях я сообщить не могу", - добавил военачальник.