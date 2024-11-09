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В Тегеране рекомендуют Трампу пересмотреть политику в отношении Ирана

В Тегеране рекомендуют Трампу пересмотреть политику в отношении Ирана Избранному президенту США Дональду Трампу следует отказаться от той политики в отношении Ирана, которую он проводил во время своего первого срока в Белом доме.
Другие страны
9 ноября 2024 г. 17:12
В Тегеране рекомендуют Трампу пересмотреть политику в отношении Ирана

Избранному президенту США Дональду Трампу следует отказаться от той политики в отношении Ирана, которую он проводил во время своего первого срока в Белом доме.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил иранский вице-президент по стратегическим вопросам Джавад Зариф.

"Трамп должен показать, что не будет повторять прошлые ошибочные политические решения", - сказал он.

Зариф пояснил, что имеет в виду политику "максимального" давления на Иран, которую Трамп начал проводить после победы на выборах 2016 года.

По словам Зарифа, именно эта политика, в частности, привела к тому, что Иран активизировал обогащение урана.

Трамп во время первого президентского срока вышел из соглашения между Ираном и международными посредниками по атому. Кроме того, он вводил дополнительные санкции против Тегерана.

Ряд западных СМИ сообщают что теперь, после победы на выборах 5 ноября 2024 года, Трамп планирует вернуться к жесткой политике в отношении Тегерана.

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