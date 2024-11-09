В Тегеране рекомендуют Трампу пересмотреть политику в отношении Ирана

Избранному президенту США Дональду Трампу следует отказаться от той политики в отношении Ирана, которую он проводил во время своего первого срока в Белом доме.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил иранский вице-президент по стратегическим вопросам Джавад Зариф.
"Трамп должен показать, что не будет повторять прошлые ошибочные политические решения", - сказал он.
Зариф пояснил, что имеет в виду политику "максимального" давления на Иран, которую Трамп начал проводить после победы на выборах 2016 года.
По словам Зарифа, именно эта политика, в частности, привела к тому, что Иран активизировал обогащение урана.
Трамп во время первого президентского срока вышел из соглашения между Ираном и международными посредниками по атому. Кроме того, он вводил дополнительные санкции против Тегерана.
Ряд западных СМИ сообщают что теперь, после победы на выборах 5 ноября 2024 года, Трамп планирует вернуться к жесткой политике в отношении Тегерана.