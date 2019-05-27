В Тегеране прокомментировали слова Трампа о планах сменить власть в Иране

Иран не стремится к созданию ядерного оружия, обладание им запрещено религиозным предписанием (фетвой) руководителя и духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Об этом заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, реагируя на заявление президента США Дональда Трампа о том, что единственная цель Вашингтона в отношении Тегерана - не позволить ему получить ядерное оружие, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Аятолла Хаменеи давно заявил, что мы не стремимся получить ядерные вооружения, издав фетву, запрещающую их", - написал Зариф на своей официальной странице в сети Twitter.

При этом министр иностранных дел Ирана обвинил администрацию США в "экономическом терроризме", вновь заявив, что американские санкции против его страны наносят вред иранскому народу и создают напряженность в Ближневосточном регионе. Он добавил, что намерения президента США Дональда Трампа следует оценивать по его действиям, а не по словам.

Ранее в понедельник президент Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Токио встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что США стремятся к тому, чтобы Иран был неядерным государством и не намерены менять власть в этой стране.