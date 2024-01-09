В течение четырех лет Эстония выделит Украине помощь в размере 0,25% своего ВВП

Размер военной помощи Эстонии для Украины с начала конфликта составил почти 500 млн евро.

Размер военной помощи Эстонии для Украины с начала конфликта составил почти 500 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на эстонские СМИ, об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе заседания Совета по государственной обороне.

По ее словам, правительство страны намерено и в последующие годы продолжит военную помощь. В течение четырех лет размер помощи составит 0,25% ВВП Эстонии. Она призвала последовать этому примеру страны Европы, Северной Америки и другие государства.

Помимо этого, в последующие годы Эстония планирует выделять 14 млн евро в год, которые будут направлены на совместные действия по восстановлению Украины.