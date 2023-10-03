В ТЦ Бангкока произошла стрельба

Полиция Таиланда получила сообщение о стрельбе в торговом центре в Бангкоке, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Пока информации о погибших или раненых нет.
Портал Thai Enquirer сообщил, что торговый центр Siam Paragon в центре Бангкока закрыт после поступивших сообщений о громких хлопках. Телеканал Thai PBS отметил, что в торговом центре были слышны несколько выстрелов, а сам инцидент произошел в 16:20.
Газета Khaosod позже сообщила, что премьер-министр Сеттха Тхависин направляется к месту происшествия. По данным Reuters, премьер все еще ожидает подробностей об инциденте.