В ТЦ Бангкока произошла стрельба

Полиция Таиланда получила сообщение о стрельбе в торговом центре в Бангкоке.

Полиция Таиланда получила сообщение о стрельбе в торговом центре в Бангкоке, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Пока информации о погибших или раненых нет.

Портал Thai Enquirer сообщил, что торговый центр Siam Paragon в центре Бангкока закрыт после поступивших сообщений о громких хлопках. Телеканал Thai PBS отметил, что в торговом центре были слышны несколько выстрелов, а сам инцидент произошел в 16:20.

Газета Khaosod позже сообщила, что премьер-министр Сеттха Тхависин направляется к месту происшествия. По данным Reuters, премьер все еще ожидает подробностей об инциденте.