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В Тбилиси за беспорядки на митинге задержали мужчину

В Тбилиси за беспорядки на митинге задержали мужчину Сотрудники МВД Грузии задержали 26-летнего мужчину за участие в беспорядках на митинге в Тбилиси.
Другие страны
12 декабря 2024 г. 10:33
В Тбилиси за беспорядки на митинге задержали мужчину

Сотрудники МВД Грузии задержали 26-летнего мужчину за участие в беспорядках на митинге в Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Следствием установлено, что обвиняемый 4 декабря текущего года на проспекте Руставели во время акции вместе с единомышленниками повредил семь камер видеонаблюдения, принадлежащих Центру управления общественной безопасностью 112", - говорится в сообщении.

Против него возбуждено уголовное дело по статье "Повреждение или уничтожение вещи группой лиц" УК Грузии, что карается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

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