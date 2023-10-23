В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме

Взрыв прогремел в квартире многоэтажного жилого дома в тбилисском районе Вазисубани.

Взрыв прогремел в квартире многоэтажного жилого дома в тбилисском районе Вазисубани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,об этом сообщил грузинский телеканал "Рустави-2".

Согласно информации, в квартире мог взорваться газовый нагреватель воды. После взрыва в квартире начался пожар. На месте уже работают пожарно-спасательные службы. Находился ли кто-то в квартире на момент взрыва, неизвестно.

Официальные комментарии по факту взрыва от Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии пока не поступали.