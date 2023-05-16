В Тбилиси проходят акции против возобновления прямого авиасообщения с Россией

В центре Тбилиси проходят две параллельные акции протеста с призывом к властям Грузии отказаться от прямого авиасообщения с Россией.

В центре Тбилиси проходят две параллельные акции протеста с призывом к властям Грузии отказаться от прямого авиасообщения с Россией.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в акции около здания правительства участвуют несколько десятков человек. Ее организовала оппозиционная партия "Европейская Грузия". Участники протеста символически распечатали билеты с изображением самолета и надписью на русском языке "Тбилиси - Москва". По словам организаторов протеста, этими билетами могут воспользоваться власти, чтобы полететь в Россию и остаться в ней.

Еще одна акция проходит у входа в здание парламента Грузии. Здесь в основном участвуют молодые гражданские активисты. Они держат в руках плакаты, осуждающие возобновление прямого авиасообщения с РФ.