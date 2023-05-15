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В Тбилиси проходит акция с требованием отменить прямое авиасообщение с Россией

В Тбилиси проходит акция с требованием отменить прямое авиасообщение с Россией Несколько десятков человек проводят перед парламентом Грузии в центре Тбилиси акцию протеста с требованием отменить прямое авиасообщение с Россией.
Другие страны
15 мая 2023 г. 20:38
В Тбилиси проходит акция с требованием отменить прямое авиасообщение с Россией

Несколько десятков человек проводят перед парламентом Грузии в центре Тбилиси акцию протеста с требованием отменить прямое авиасообщение с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, акцию транслируют в прямом эфире местные телеканалы.

Участники митинга подвергают критике положительную реакцию грузинских властей на решение Москвы снять запрет на прямые рейсы и отменить для граждан Грузии визовый режим. Они требуют от руководства страны ввести запрет на прямое авиасообщение, которое, как ожидается, скоро начнет осуществляться между Тбилиси и Москвой. Протест проходит позади здания парламента.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisidə Rusiya ilə birbaşa uçuşların ləğvi tələbi ilə mitinq keçirilir

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