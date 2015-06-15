В Тбилиси открыли мемориал в память о погибших во время наводнения

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Представители правительства Грузии и дипломатического корпуса, а также рядовые жители Тбилиси в понедельник, 15 июня, несут цветы и венки к символическому мемориалу на улице Сванидзе в память о погибших в результате наводнения.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Sputnik.

Напомним, сильный ливень с градом и ветром прошел в Тбилиси в ночь на воскресенье. В результате разгула стихии оказались повреждены жилые дома, дороги, объекты инфраструктуры. По официальным данным, жертвами бедствия стали 13 человек, однако СМИ все чаще сообщают об обнаружении новых тел погибших.