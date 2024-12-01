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В Тбилиси митингующие перекрыли движение около университета

В Тбилиси митингующие перекрыли движение около университета Участники акции протеста в Тбилиси, которых оттеснил спецназ с проспекта Руставели, переместились на проспект Чавчавадзе около здания Тбилисского государственного университета, где перекрыли движение транспорта.
Другие страны
1 декабря 2024 г. 09:29
В Тбилиси митингующие перекрыли движение около университета

Участники акции протеста в Тбилиси, которых оттеснил спецназ с проспекта Руставели, переместились на проспект Чавчавадзе около здания Тбилисского государственного университета, где перекрыли движение транспорта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Разгон митингующих с проспекта Руставели произошел около 7:00 (совпадает с бакинским). Силовики вытеснили сотни граждан за пределы проспекта, на котором расположен парламент. Однако граждане не разошлись по домам, как бывает всегда после утренних разгонов, а пошли дальше по проспекту Меликишвили и расположились на перекрестке около здания госуниверситета. Силовики не стали преследовать протестующих. Участники акции располагаются на проезжей части.

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