Число погибших в ДТП в Татарстане выросло до 13 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Тринадцать человек погибли в столкновении пассажирского автобуса и бензовоза в Татарстане.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Число погибших в ДТП возросло до 13 человек, 12 человек по-прежнему госпитализированы", — сказал собеседник.

***04:42

Грузовик и автобус столкнулись в Татарстане в ночь на воскресенье и загорелись, автобус опрокинулся, семь человек погибли и 11 пострадали.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает региональный главк МЧС России.

"В 00.40 мск 2 июля поступило сообщение о том, что в девяти километрах от города Заинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", с опрокидыванием автобуса на проезжей части с последующим возгорание", — говорится в сообщении.

Автобус следовал по маршруту Самара–Ижевск. По предварительной информации МЧС, пострадали 11 человек и погибли семь человек. Все пострадавшие направлены в центральную районную больницу Заинского района.

