В Татарстане ученик поджег школу из-за конфликта с учителем

В Набережных Челнах 10-летний ученик поджег школу после ссоры с учителем. Мать мальчика привлечена к ответственности.

В Набережных Челнах 10-летний ученик поджег школу после ссоры с учителем. Мать мальчика привлечена к ответственности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

"В дежурную часть отдела полиции №1 "Автозаводский" УМВД России по городу Набережные Челны поступило сообщение о возгорании на территории одной из школ города. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Установлено, что поджог совершил 10-летний ученик данного учебного заведения, который состоит на профилактическом учете за совершение административного правонарушения", - говорится в сообщении.

В отношении матери ученика составили административный материал по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).