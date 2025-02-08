В Татарстане появится логистический хаб для выхода на рынки Азербайджана, Турции и Ирана

В Нижнекамске (Татарстан, РФ) появится новый логистический хаб и промышленный парк.

В Нижнекамске (Татарстан, РФ) появится новый логистический хаб и промышленный парк.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующий проект был одобрен на инвестиционном совете Татарстана Раисом республики Рустамом Миннихановым.

По словам председателя совета директоров компании "ТЭМПО" Рустема Шарифуллина, новый логистический центр станет крупнейшим металлургическим хабом в России.

"Основная идея — создать крупный металлургический логистический хаб, который будет крупнейшим в России и соединит северо-запад и юг страны с Уралом. Также планируем выйти на зарубежные рынки: Иран, Азербайджан, Турцию. У нас будут складские помещения площадью 100 тыс. квадратных метров. Уже заключены контракты с несколькими крупными компаниями», — сообщил Шарифуллин.

Первым этапом в строительстве объекта станет приемка и отправка металлопродукции, которые начнутся уже в этом году. Возведение складов запланировано на следующий год.

При этом работа хаба не ограничится только металлом. Также планируется размещение нефтепродуктов и зерновых.

Сумма инвестиций в проект составит более 16,8 млрд рублей (около 295 млн манатов).