В Татарстане из-за прилетов БПЛА отменены все массовые мероприятия

Власти Татарстана отменили все массовые мероприятия, запланированные на 21-22 декабря, из-за атаки БПЛА.

Власти Татарстана отменили все массовые мероприятия, запланированные на 21-22 декабря, из-за атаки БПЛА.

Как передает Report, об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.

"К этой минуте зафиксировано восемь прилетов. Из них один на промышленное предприятие, один над рекой, шесть на жилой массив", - говорится в сообщении.

В целях безопасности была также проведена эвакуация учеников некоторых школ Казани.

Напомним, что в результате атаки БПЛА сегодня утром произошли в трех районах столицы Татарстана.