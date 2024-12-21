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В Татарстане из-за прилетов БПЛА отменены все массовые мероприятия

В Татарстане из-за прилетов БПЛА отменены все массовые мероприятия Власти Татарстана отменили все массовые мероприятия, запланированные на 21-22 декабря, из-за атаки БПЛА.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 12:02
В Татарстане из-за прилетов БПЛА отменены все массовые мероприятия

Власти Татарстана отменили все массовые мероприятия, запланированные на 21-22 декабря, из-за атаки БПЛА.

Как передает Report, об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.

"К этой минуте зафиксировано восемь прилетов. Из них один на промышленное предприятие, один над рекой, шесть на жилой массив", - говорится в сообщении.

В целях безопасности была также проведена эвакуация учеников некоторых школ Казани.

Напомним, что в результате атаки БПЛА сегодня утром произошли в трех районах столицы Татарстана.

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