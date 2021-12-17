В Тасмании пять детей погибли на сорванном ветром батуте

В Тасмании на школьной ярмарке в Девонпорте ветром сорвало детский батут в форме замка, дети упали на землю с высоты 10 метров, пятеро погибли.

В Тасмании на школьной ярмарке в Девонпорте ветром сорвало детский батут в форме замка, дети упали на землю с высоты 10 метров, пятеро погибли.

Как передает Report со ссылкой "Интерфакс", об этом сообщает австралийская телекомпания ABC News.

Полиция расследует обстоятельства случившегося и выяснит, был ли батут закреплен.

Трагедия случилась в четверг, ветер в этот день был умеренным. На площадке с аттракционами находились около сорока детей. По словам очевидцев, внезапный порыв ветра поднял в воздух батут и несколько шаров для зорбинга, сообщил Sydney Morning Herald.

Четверо детей погибли на месте, один умер в больнице. В больнице в тяжелом состоянии оставались еще трое школьников. Одного ребенка выписали.

Погибли две девочки и три мальчика. Одному мальчику было 11 лет, остальным детям - 12.

Жители Девонпорта устроили у школы стихийный мемориал, принося туда цветы и игрушки. В интернете организован сбор денег в помощь пострадавшим семьям, как сообщает ВВС, за сутки было собрано 430 тыс. долларов США (600 тыс. австралийских долларов).