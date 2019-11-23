В Ташкенте появились билборды с рекламой наркотиков

Изготовители рекламы наркотиков на билбордах в Ташкенте в ходе проверки полиции сообщили, что получили заказ на ее размещение из России, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

ГУВД столицы Узбекистана сообщило, что 21 ноября жители Ташкента обратили внимание на билборды, рекламирующие интернет-ресурс по продаже наркотиков. Кроме того, авторы рекламной кампании призывали горожан фотографироваться на фоне билбордов и размещать фото в соцсетях, обещая за это различные призы. Аналогичные билборды также обнаружены в городах Казахстана и Кыргызстана.

По данным пресс-службы, в результате проверки, проведенной ГУВД Ташкента совместно с управлением Антимонопольного комитета Узбекистана, были установлены изготовители рекламы - местные частные предприниматели, они были оштрафованы за нарушение порядка размещения рекламы. Билборды были демонтированы.

"Один из изготовителей пояснил, что получил заказ через интернет от блогера из России, деньги ему были перечислены на банковскую карту. Причем, он получил от блогера уже готовый к распечатке дизайн баннера также через интернет", - говорится в сообщении ведомства.

ГУВД Ташкента также сообщил, что информация о возможном размещении подобных баннеров на территории республики была передана коллегам из других регионов. "Работа по установлению заказчиков, находящихся за границей, продолжается", - добавили в ведомстве.