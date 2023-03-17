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В Танзании пять человек умерли от неизвестной болезни

В Танзании пять человек умерли от неизвестной болезни В регионе Кагера на северо-западе Танзании пять человек умерли от неизвестной болезни.
Другие страны
17 марта 2023 г. 17:08
В Танзании пять человек умерли от неизвестной болезни

В регионе Кагера на северо-западе Танзании пять человек умерли от неизвестной болезни.

Как передает Report, об этом сообщило издание Arab News со ссылкой на Минздрав страны. Признаки неопознанного заболевания выявили у семи человек.

"Симптомы включают лихорадку, рвоту, кровотечения и почечную недостаточность", - указано в заявлении Минздрава страны. Заболевание, по данным ведомства, провоцирует неопределенная инфекция.

Главный инфекционист Танзании Тумаини Нагу уже заявила, что в область направили группу медиков для расследования медицинского инцидента.

"У пациентов и умерших взяты образцы, чтобы определить источник и тип болезни", - сообщила Нагу. В то же время медик призвала сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Беднейшие регионы мира, такие как Тропическая Африка, страдают от изменений климата. Среди прочего, ливни и наводнения провоцируют распространение инфекционных болезней.

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