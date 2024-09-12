В Танзании призвали глав МВД и разведки уйти в отставку

Лидер главной оппозиционной партии Танзании "Чадема" Фримен Мбоу призвал к отставке министра внутренних дел и руководителей служб безопасности, которых он обвиняет в ответственности за исчезновение ряда оппозиционных политиков, и пригрозил демонстрациями.

Лидер главной оппозиционной партии Танзании "Чадема" Фримен Мбоу призвал к отставке министра внутренних дел и руководителей служб безопасности, которых он обвиняет в ответственности за исчезновение ряда оппозиционных политиков, и пригрозил демонстрациями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Agence France-Presse.

Этот ультиматум последовал после убийства члена руководства партии Али Мохамеда Кибао, похищенного 6 сентября и найденного мертвым на следующий день.

"Мы призываем правительство принять меры и надеемся, что оно сделает это к 21 сентября. С 23 сентября мы выйдем на улицы Дар-эс-Салама, чтобы потребовать прав наших сограждан, которые исчезают, если только их не вернут живыми или мертвыми", - приводит слова политика агентство.

Он добавил, что министр внутренних дел, генеральный инспектор полиции, руководитель службы уголовного расследования и глава разведки должны уйти в отставку.

По данным коллектива юристов Юридического общества Танганьики, в период с 2016 по 2024 год было похищено или пропало 83 человека. Мбоу предложил, чтобы их исчезновение расследовала британская полицейская служба.