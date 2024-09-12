О нас

В Танзании призвали глав МВД и разведки уйти в отставку

В Танзании призвали глав МВД и разведки уйти в отставку Лидер главной оппозиционной партии Танзании "Чадема" Фримен Мбоу призвал к отставке министра внутренних дел и руководителей служб безопасности, которых он обвиняет в ответственности за исчезновение ряда оппозиционных политиков, и пригрозил демонстрациями.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 17:51
В Танзании призвали глав МВД и разведки уйти в отставку

Лидер главной оппозиционной партии Танзании "Чадема" Фримен Мбоу призвал к отставке министра внутренних дел и руководителей служб безопасности, которых он обвиняет в ответственности за исчезновение ряда оппозиционных политиков, и пригрозил демонстрациями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Agence France-Presse.

Этот ультиматум последовал после убийства члена руководства партии Али Мохамеда Кибао, похищенного 6 сентября и найденного мертвым на следующий день.

"Мы призываем правительство принять меры и надеемся, что оно сделает это к 21 сентября. С 23 сентября мы выйдем на улицы Дар-эс-Салама, чтобы потребовать прав наших сограждан, которые исчезают, если только их не вернут живыми или мертвыми", - приводит слова политика агентство.

Он добавил, что министр внутренних дел, генеральный инспектор полиции, руководитель службы уголовного расследования и глава разведки должны уйти в отставку.

По данным коллектива юристов Юридического общества Танганьики, в период с 2016 по 2024 год было похищено или пропало 83 человека. Мбоу предложил, чтобы их исчезновение расследовала британская полицейская служба.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi