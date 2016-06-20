В Танзании при ДТП с автобусом погибли не менее четырех человек

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека погибли и 35 пострадали в результате аварии с участием автобуса близ города Морогоро на востоке Танзании.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил местный шеф полиции Ульрих Матей.
По его данным, автобус с пассажирами опрокинулся на шоссе близ отеля в округе Гайро.
Четверо погибли на месте, включая двоих детей, передает агентство Синьхуа. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы.
Среди возможных причин аварии Матей назвал слишком высокую скорость, с которой ехал автобус.
News DepartmentАвтор новости
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