В Танзании при ДТП с автобусом погибли не менее четырех человек

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека погибли и 35 пострадали в результате аварии с участием автобуса близ города Морогоро на востоке Танзании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил местный шеф полиции Ульрих Матей.

По его данным, автобус с пассажирами опрокинулся на шоссе близ отеля в округе Гайро.

Четверо погибли на месте, включая двоих детей, передает агентство Синьхуа. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы.

Среди возможных причин аварии Матей назвал слишком высокую скорость, с которой ехал автобус.