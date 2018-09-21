В Танзании объявили четырехдневный траур из-за крушения парома

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Президент Танзании Джон Магуфули объявил четырехдневный траур в связи с гибелью людей в результате крушения пассажирского парома на озере Виктория, сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Я решил объявить четырехдневный траур, начиная с сегодняшнего дня", — заявил президент. Паром перевернулся в четверг в 50 метрах от причала на острове Юкора.

Как сообщало агентство Франс Пресс, на борту находились 200 человек, что вдвое превышает возможности парома. Также судно перевозило груз, в том числе мешки с кукурузой, бананы и цемент. Число людей, погибших при крушении, возросло до 136, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя полиции.