​В Танзании более 6,5 тысячи человек заразились лихорадкой денге

В общей сложности 6677 человек заразились лихорадкой денге в Танзании, 13 человек погибли.

Как передаёт Report, об этом сообщает местная газета Mwananchi со ссылкой на данные властей.

"У нас были данные о шести смертях, но в правительстве произвели новую оценку и получили число погибших, составляющее 13 по всей стране. Только в области Дар-эс-Салам 6631 заболевший и 11 смертей", - приводит издание слова министра здравоохранения, общинного и гендерного развития, защиты прав детей и пожилых людей Танзании Умми Мвалиму.

При этом, как отметила министр, распространение заболевания замедлилось. Так, за июнь 2019 года общее число случаев заражения лихорадкой составило 536, а с начала июля было зафиксировано лишь шесть случаев.