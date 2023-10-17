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В Тайване заявили об открытии представительства в Милане

В Тайване заявили об открытии представительства в Милане Тайвань открыл свое представительство в итальянском Милане. Этот офис стал вторым постоянным представительством Тайваня в Италии.
Другие страны
17 октября 2023 г. 10:18
В Тайване заявили об открытии представительства в Милане

Тайвань открыл свое представительство в итальянском Милане. Этот офис стал вторым постоянным представительством Тайваня в Италии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом указывается в заявлении внешнеполитического ведомства острова.

До этого тайваньский офис в республике был только в Риме.

Офис будет оказывать консульские услуги туристам и постоянно проживающим на севере Италии уроженцам Тайваня. Работа представительства также будет нацелена на развитие более тесных торгово-экономических связей с севером Италии, говорится в заявлении.

В июне глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У (китайское имя - У Чжаосе) совершил рабочую поездку в Европу. Он посетил Польшу, Чехию, Бельгию и Италию. В ходе визита в последнюю страну он заехал в Милан, где провел встречу с итальянскими парламентариями. Тайваньская авиакомпания EVA Airways еще в октябре прошлого года запустила прямой рейс между Тайбэем и Миланом.

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Версия на английском языке Taiwan opens 2nd representative office in Italy

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