В Тайване заявили о замеченном у острова 31 военном самолете и четырех кораблях КНР

По меньшей мере 31 воздушный аппарат и 4 корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК) были замечены в акватории и воздушном пространстве около Тайваня.

По меньшей мере 31 воздушный аппарат и 4 корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК) были замечены в акватории и воздушном пространстве около Тайваня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило его оборонное ведомство.

Отмечается, что 12 самолетов и беспилотников пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и заходили в опознавательную зону ПВО острова. Среди них были шесть истребителей J-11, три J-16, два J-10 и один разведывательный беспилотник BZK-007.

Оборонное ведомство Тайваня передает, что для наблюдения за силами НОАК была задействована военная авиация и зенитные ракетные комплексы.

Напряженность в регионе Тайваньского пролива обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью КНР и призывают иностранные государства соблюдать политику "одного Китая".