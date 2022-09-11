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В Тайване сообщили о приближении к острову 42 военных самолетов КНР

В Тайване сообщили о приближении к острову 42 военных самолетов КНР За последние сутки в прилегающем к Тайваню регионе были замечены 42 самолета ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Другие страны
11 сентября 2022 г. 17:13
В Тайване сообщили о приближении к острову 42 военных самолетов КНР

За последние сутки в прилегающем к Тайваню регионе были замечены 42 самолета ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщило министерство обороны острова.

В ведомстве заявили, что 17 военных самолетов пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Один самолет и беспилотник вошли в так называемую "зону опознавания ПВО Тайваня". В маневрах участвовали девять истребителей Су-30, по четыре J-16 и J-10, самолет радиоэлектронной разведки Y-8 и беспилотник BZK-005.

Тайваньские военные в свою очередь поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

Напомним, что ситуация в районе Тайваньского пролива и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе обострилась после состоявшейся 2-3 августа поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй, которая вызвала резкую критику со стороны материкового Китая. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси, занимающей третий по значимости пост в государственной иерархии США, состоится.

На фоне роста напряженности Вооруженные силы Китая с начала августа провели серию учений вдоль своего побережья. Армия КНР также провела масштабные военные маневры с ракетными стрельбами в шести зонах акватории вокруг острова Тайвань.

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Версия на английском языке 42 Chinese warplanes approach Taiwanese territories
Версия на азербайджанском языке Çinin 42 döyüş təyyarəsi Tayvana yaxınlaşıb

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