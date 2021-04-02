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В Тайване поезд сошел с рельсов, есть погибшие и раненые

В Тайване поезд сошел с рельсов, есть погибшие и раненые Один человек погиб, еще двое пострадали в результате аварии пассажирского поезда на Тайване
Другие страны
2 апреля 2021 г. 07:46
В Тайване поезд сошел с рельсов, есть погибшие и раненые

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате аварии пассажирского поезда на Тайване.

Как передает Report со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня, число жертв может увеличиться.

ЧП произошло около 9:00 по местному времени (4:00 по бакинскому времени) в туннеле на отрезке в уезде Хуаялянь. Авария произошла внутри туннеля "Дацин".

В составе поезда было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров.

По данным агентства Reuters, жертвами аварии стали как минимум 4 человека, еще 20 пострадали.

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Версия на азербайджанском языке Фото Tayvanda sərnişin qatarı qəzaya uğrayıb, ölənlər və xəsarət alanlar var

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