В Тайване поезд сошел с рельсов, есть погибшие и раненые

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате аварии пассажирского поезда на Тайване

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате аварии пассажирского поезда на Тайване.

Как передает Report со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня, число жертв может увеличиться.

ЧП произошло около 9:00 по местному времени (4:00 по бакинскому времени) в туннеле на отрезке в уезде Хуаялянь. Авария произошла внутри туннеля "Дацин".

В составе поезда было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров.

По данным агентства Reuters, жертвами аварии стали как минимум 4 человека, еще 20 пострадали.