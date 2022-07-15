В Тайване четырех человек застрелили на биотехнологическом предприятии

Полиция Тайваня ведет расследование инцидента со стрельбой в уезде Наньтоу в центральной части острова, в ходе которого были убиты четыре человека.

Полиция Тайваня ведет расследование инцидента со стрельбой в уезде Наньтоу в центральной части острова, в ходе которого были убиты четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу радиостанция ICRT.

Трагедия произошла в четверг на биотехнологическом предприятии Kang Jiann Biotech, которое занимается разработкой пищевых добавок на основе грибов. Неизвестный преступник в шляпе, c закрытым лицом, из огнестрельного оружия ранил владельца компании и застрелил еще четырех человек - их тела были обнаружены в офисе и на складе. Хозяин предприятия был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полиция описывает случившееся как кровавую расправу, поскольку все жертвы были убиты выстрелами в голову. Следствие полагает, что стрельба может быть связана с конфликтом на почве бизнеса.

Ведется розыск нападавшего, который скрылся на скутере.