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В Тайване четырех человек застрелили на биотехнологическом предприятии

В Тайване четырех человек застрелили на биотехнологическом предприятии Полиция Тайваня ведет расследование инцидента со стрельбой в уезде Наньтоу в центральной части острова, в ходе которого были убиты четыре человека.
Другие страны
15 июля 2022 г. 07:58
В Тайване четырех человек застрелили на биотехнологическом предприятии

Полиция Тайваня ведет расследование инцидента со стрельбой в уезде Наньтоу в центральной части острова, в ходе которого были убиты четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу радиостанция ICRT.

Трагедия произошла в четверг на биотехнологическом предприятии Kang Jiann Biotech, которое занимается разработкой пищевых добавок на основе грибов. Неизвестный преступник в шляпе, c закрытым лицом, из огнестрельного оружия ранил владельца компании и застрелил еще четырех человек - их тела были обнаружены в офисе и на складе. Хозяин предприятия был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полиция описывает случившееся как кровавую расправу, поскольку все жертвы были убиты выстрелами в голову. Следствие полагает, что стрельба может быть связана с конфликтом на почве бизнеса.

Ведется розыск нападавшего, который скрылся на скутере.

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