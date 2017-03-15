В тайном захоронении в Мексике нашли более 250 человеческих черепов

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Свыше 250 человеческих черепов нашли в тайном захоронении в штате Веракрус на востоке Мексики.

Как передает Report, об этом сообщил прокурор региона Хорхе Винклер.

По его словам, останки принадлежат жертвам преступных группировок.

"Они бросали людей в могилы, вырытые специально для этого, - заявил прокурор в интервью телеканалу Televisa. - В районе Колинас-де-Санта-Фе, рядом с городом Веракрус, к настоящему времени нашли более 250 черепов на территории, которую исследовали всего на 30%, и я не могу представить себе, сколько еще людей там может быть захоронено".

Поисковые работы в Колинас-де-Санта-Фе вместе с властями ведут члены неправительственных организаций, занимающихся в том числе поиском пропавших без вести. Обнаруженные останки хранятся в Веракрусе и Халапе, где проходят генетическую экспертизу.