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    В Тайланде произошла серия взрывов, погибли четыре человека

    Среди раненых - несколько иностранных туристов

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ На популярных курортах в южной части Таиланда произошла серия взрывов, жертвами которых стали по меньшей мере четыре человека, десятки получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си. По информации полиции взрывные устройства были заложены в цветочные клумбы на расстоянии 50 м друг от друга и были приведены в действие с помощью мобильных телефонов с интервалом в полчаса.

    Среди раненых - несколько иностранных туристов.

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