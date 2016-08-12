В Тайланде произошла серия взрывов, погибли четыре человека

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ На популярных курортах в южной части Таиланда произошла серия взрывов, жертвами которых стали по меньшей мере четыре человека, десятки получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си. По информации полиции взрывные устройства были заложены в цветочные клумбы на расстоянии 50 м друг от друга и были приведены в действие с помощью мобильных телефонов с интервалом в полчаса.

Среди раненых - несколько иностранных туристов.