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В Тайбэе заявили, что четыре истребителя Китая вошли в зону ПВО Тайваня

В Тайбэе заявили, что четыре истребителя Китая вошли в зону ПВО Тайваня Четыре самолета ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в понедельник вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.
Другие страны
1 августа 2022 г. 15:49
В Тайбэе заявили, что четыре истребителя Китая вошли в зону ПВО Тайваня

Четыре самолета ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в понедельник вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило на своем сайте оборонное ведомство в Тайбэе.

Ведомство утверждает, что в маневрах участвовали четыре истребителя J-16. Они совершили облет акватории к юго-западу от острова. Тайваньские военные в ответ на такие действия распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

НОАК в последние месяцы регулярно пересекает опознавательную зону ПВО Тайваня, участив сейчас интенсивность проведения учений в регионе. Нынешние маневры наблюдатели связывают с возможным визитом на остров Спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в рамках ее азиатского турне.

Концепция опознавательной зоны ПВО, в которой идентифицируются гражданские воздушные суда, не закреплена международным правом. Протяженность таких зон декларируется конкретными странами или регионами и необязательно ограничивается их пределами. Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке, ее площадь достигает 492 тыс. кв. км и значительно превышает воздушное пространство острова. Она также захватывает акваторию вокруг него, Тайваньский пролив, а также часть воздушного пространства над тремя провинциями материкового Китая - Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

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Версия на английском языке Four Chinese combat planes enter Taiwan’s air defense zone, says island’s defense ministry
Версия на азербайджанском языке Tayvan Çinə məxsus 4 qırıcının hava sərhəddini pozduğunu açıqlayıb

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