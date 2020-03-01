В Таиланде зарегистрирована первая смерть от коронавируса

Власти Таиланда подтвердили первую смерть от коронавируса нового типа на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявили в воскресенье представители министерства здравоохранения королевства.

По их данным, скончался 35-летний таец с заболеванием крови, которое у него было диагностировано до заражения вирусом. Представители Минздрава пояснили, что на данный момент неизвестно наверняка, был ли причиной смерти коронавирус или другие заболевания, предваряющие ухудшение состояния здоровья. Однако вируса у погибшего на момент смерти уже не было.

Специалисты пояснили, что у пациента не было вируса с 16 февраля, однако его здоровье к этому моменту уже ухудшилось.

Вместе с тем общее число подтвержденных в королевстве случаев заражения коронавирусом составляет 42, вылечились 30 человек.