В Таиланде задержали наркокурьера с 3,2 млн таблеток метамфетамина

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Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Таиланда задержали наркокурьера, у него изъято 3,2 млн таблеток метамфетамина, а также 560 кг кристаллического варианта этого вещества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, операция была проведена в северной провинции Чианграй.

Внимание полиции привлекли два пикапа, которые на большой скорости промчались через контрольно-пропускной пункт, проигнорировав требование правоохранительных органов остановиться. Полиция отправилась за ними в погоню, в результате чего водитель одного из автомобилей попал в аварию, съехав в канаву, и был задержан. Второй подозреваемый бросил свое транспортное средство на обочине и скрылся в лесу.

Во время досмотра двух пикапов правоохранители обнаружили и изъяли запрещенные вещества.