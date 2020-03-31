В Таиланде за сутки зарегистрировали 127 новых случаев заражения COVID-19

Таиланд зарегистрировал во вторник 127 новых случаев заражения и еще одну смерть от коронавирусной инфекции COVID19.

Как передает заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь комитета по чрезвычайному положению и центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Тхависин Висануйотхин.

"Зарегистрированы 127 новых случаев заражения, теперь общее количество заболевших с начала эпидемии в Таиланде составляет 1 651 человек", - сказал журналистам Висануйотхин.По его словам, скончавшийся пациент был профессиональным музыкантом из Бангкока, который заразился в столице и, не зная об этом, выехал в провинцию. У него выявили тяжелое воспаление легких на фоне хронической болезни – диабета.

Большинство новых пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, выявлены в уже известных кластерах заражения, по остальным ведутся эпидемиологические расследования, сообщил Висануйотхин. Установлено, в частности, что более 20 новых пациентов побывали за границей в последние недели, сказал он.

"Среди новых пациентов также есть медицинские работники", - добавил пресс-секретарь. В настоящее время коронавирусная инфекция обнаружена в 61 из 77 провинций Таиланда.