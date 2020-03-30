В Таиланде за сутки выявили свыше 100 новых случаев заражения COVID-19

Власти Таиланда зарегистрировали в понедельник 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь комитета по чрезвычайному положению и Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Тхависин Висануйотхин.

"Министерство здравоохранения доложило сегодня премьер-министру о 136 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, в Таиланде количество заражений с начала эпидемии теперь составляет 1 524 случая", - сказал он журналистам."Новые случаи связаны с известными кластерами заражения, такими как кластер в провинциях юга страны, а именно провинциях Пхукет, Краби, Ялла и Паттани, и кластер в центральном и северо-восточном Таиланде – провинциях Чонбури, Сакео и провинциях северо-востока", - уточнил пресс-секретарь. Он подчеркнул, что общее количество новых заражений в провинциях Таиланда, начиная с 21 марта, опережает общее количество заболевших в Бангкоке, который был в первые недели эпидемии центром распространения инфекции.