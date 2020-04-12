​В Таиланде за сутки умерли три пациента с коронавирусом

В Таиланде зарегистрированы в воскресенье 33 новых случая заражения COVID-19, еще три человека скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-брифинге в Доме правительства пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Все трое умерших – граждане Таиланда. Один из них страдал хронической болезнью – диабетом. ", - добавил Висануйотхин.

"Теперь общее количество заболевших с начала эпидемии в нашей стране составляет 2 551 человек, количество умерших от коронавирусной инфекции – 38 человек, полностью выздоровевших – 1 218 человек", - сказал он.

Большинство новых пациентов относятся к уже известным кластерам заражения, добавил пресс-секретарь.

Висануйотхин призвал население строго соблюдать меры безопасности и напомнил об обязательном ношении медицинских или матерчатых масок при выходе из своих домов.

"Думаю, нелишним будет и ношение масок дома. Во всяком случае, мы это рекомендуем", - сказал он.