​В Таиланде за шутки о коронавирусе накажут тюрьмой

Первоапрельские розыгрыши и распространение 1 апреля "шуточных" новостей в Таиланде могут закончиться для шутника тюремным сроком, если они будут касаться коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель пресс-секретаря генеральной прокуратуры страны Косонлават Интхучунйонг на своей странице в Facebook.

"Внимание! Шутки и обман в День смеха 1 апреля, переданные через интернет, социальные сети или СМИ и касающиеся коронавирусной инфекции, в условиях чрезвычайного положения будут караться тюремным заключением до двух лет и/или штрафом в размере 40 тысяч таиландских бат (около 1,3 тысячи долларов)", - говорится в посте заместителя пресс-секретаря.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.