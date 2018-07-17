В Таиланде за два дня вынесли несколько смертных приговоров

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Два смертных приговора по двум уголовным делам вынесены судами Таиланда за последние два дня, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Накануне уголовный суд первой инстанции провинции Паттани вынес смертный приговор боевику одной из сепаратистских организаций, действующих на юге страны, в деле об убийстве семи человек во время организованных вооруженных нападений на военнослужащих и гражданских лиц. Осужденный имеет право обжаловать приговор в апелляционном, а затем в верховном суде.

Сегодня же апелляционный суд провинции Каласин подтвердил смертный приговор суда первой инстанции в отношении бывшего сотрудника администрации одного из районов провинции по обвинению в изнасиловании и убийстве в 2015 году 18-летней девушки, жившей с ним в одной деревне. Мужчина сбил мотоцикл, которым управляла потерпевшая, избил ее и затем изнасиловал. Девушка скончалась от побоев.

Смертная казнь является высшей мерой наказания в Таиланде, однако в течение девяти лет, с 2009 года по июнь 2018 года, смертные приговоры не приводились в исполнение.