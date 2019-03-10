В Таиланде взорвались семь самодельных бомб

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Семь самодельных бомб взорвались в субботу и воскресенье в провинциях Сатхун и Пхаттхалунг на юге Таиланда, еще семь были обнаружены в тех же провинциях силами безопасности и обезврежены

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает в воскресенье Третий национальный телеканал Таиланда.

Согласно информации, при взрывах никто не пострадал.

Взрывами, однако, повреждены, в том числев провинции Сатхун.Полиция считает, что за закладкой самодельных взрывных устройств могли стоять как, действующие в соседних южных провинциях страны, так и политики или организованные преступные группы.

Напомним, что в сентябре прошлого года два добровольца сил местной самообороны погибли, еще двое были ранены ранены в результате нападения боевиков на районный центр образования в провинции Наративат на юге Таиланда.