В Таиланде взорвались семь самодельных бомб

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Семь самодельных бомб взорвались в субботу и воскресенье в провинциях Сатхун и Пхаттхалунг на юге Таиланда, еще семь были обнаружены в тех же провинциях силами безопасности и обезврежены
Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает в воскресенье Третий национальный телеканал Таиланда.
Согласно информации, при взрывах никто не пострадал.Взрывами, однако, повреждены несколько зданий, в том числе полицейский участок в провинции Сатхун.Полиция считает, что за закладкой самодельных взрывных устройств могли стоять как боевики-сепаратисты, действующие в соседних южных провинциях страны, так и политики или организованные преступные группы.
Напомним, что в сентябре прошлого года два добровольца сил местной самообороны погибли, еще двое были ранены ранены в результате нападения боевиков на районный центр образования в провинции Наративат на юге Таиланда.
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