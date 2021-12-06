В Таиланде выявили первый случай заражения "омикрон"-штаммом

Первый случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса обнаружен в Таиланде у прибывшего в страну 30 ноября из Испании гражданина США.

Первый случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса обнаружен в Таиланде у прибывшего в страну 30 ноября из Испании гражданина США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге гендиректор департамента контроля заболеваний Минздрава Таиланда доктор Опхат Канкавипхонг.

"Заражение "омикрон"-штаммом обнаружено у 35-летнего гражданина США, привитого от COVID-19 вакциной Johnson & Johnson в июне, прибывшего в Таиланд из Испании 30 ноября по бескарантинной программе Test & Go (проходи тест и иди)", - сообщил он журналистам.

"В Испании 28 ноября он получил отрицательный результат ПЦР-теста, 30 ноября прибыл в Таиланд и прошел ПЦР-тест по прибытии, который оказался положительным", - добавил Канкавинпхонг.